Totti in lacrime per Francesco, investito e ucciso a 18 anni: "Un dolore così grande non si può immaginare" Spettacolo 21 Ottobre 2022

Francesco Totti ha voluto esprimere tutto il suo dolore per la morte di Francesco Valdisseri, il 18enne investito e ucciso su un marciapiede a Roma. L’ex capitano della Roma ha affidato al Corriere della Sera le parole per i genitori del 18enne.

Totti addolorato per la morte di Francesco Valdisseri

Luca Valdisseri e Paolo Di Caro sono tifosissimi della Roma e opinionisti in diversi programmi radiofonici sulla squadra giallorossa. Il diciottenne si chiamava Francesco proprio in onore di Totti. Così l’ex calciatore non ha potuto evitare di esprimere la sua vicinanza alla famiglia del ragazzo morto prematuramente: “Quando arriva la notizia della perdita di un figlio in questo modo – scrive Totti – non sai da dove iniziare. Luca e Paola mi sono stati accanto nel mio percorso da ragazzo a uomo, a padre. Da giovane calciatore a professionista la strada è stata lunga. E quando chiamano il figlio Francesco… oggi cosa posso dire? Sento solo di stringerli a me con tanto affetto, un dolore così grande non si può immaginare. Paola , Luca, Daria e famiglia vi sono vicino con il cuore. Francesco sarai per me sempre un angelo”.

Francesco Valdisseri investito e ucciso a 18 anni

Francesco è stato investito da un’auto mentre si trovava in via Cristoforo Colombo, era sul marciapiede a chiacchierare con un amico quando è stato travolto da una vettura. Alla guida c’era una ragazza di 23 anni, risultata positiva all’alcol test. La giovane è attualmente agli arresti domiciliari per omicidio stradale.