0 Facebook Lascia la moglie per la figlia di 18 anni e fa due figli con lei: “Disgustata” News 21 Ottobre 2022 15:03 Di redazione 2'

Una storia davvero assurda quella raccontata da questa donna: il marito l’ha lasciata per fidanzarsi con sua figlia. Tiffany era una mamma single con una bambina di 3 anni e trovare un uomo per lei era complicato finché ha incontrato Mark. Dopo tanti anni di matrimonio e un figlio di 10 anni arriva la batosta.

Dopo il 18esimo compleanno della figlia Mark le dice: “Mi ha detto che ora aveva una relazione con mia figlia e mi stava lasciando per lei. Non potevo crederci. Non ho potuto elaborarlo. Mi sentivo schiacciata, arrabbiata, disgustata. Il mio ex marito non mi ha mai dato vibrazioni inquietanti, ma se è andato con mia figlia quando aveva 18 anni, sono sicuro che fosse successo qualcosa mentre era minorenne”.

Le sue parole, raccontate al Reddit, sembrano assurde: “Ho fatto smettere completamente il mio ex marito di andare in giro, e al mio ex sta bene non vedere nostro figlio ora che ha la sua ‘nuova’ famiglia”, ha spiegato. “Mio figlio ha avuto difficoltà a capire perché sua sorella e suo padre se ne sono andati, non gli ho detto la verità. “Forse dovrei, ma ha solo 10 anni. Gli ho detto che sua sorella è andata all’università e suo padre è dovuto andare via per un po'”. Ora l’uomo ha due figli con la ragazza che ha 22 anni mentre lui ne ha 44. “I suoi figli sono i miei nipoti, che sono anche fratellastri con mio figlio. Quanto è malato?! È disgustoso”.