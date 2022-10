0 Facebook Francesco Totti e Noemi Bocci, “un figlio insieme”: come hanno reagito i figli e Ilary Blasi Spettacolo 21 Ottobre 2022 08:13 Di Fabiana Coppola 2'

Francesco Totti e Noemi Bocchi fanno sul serio. Dopo un weekend romantico a Montecarlo, questa volta senza nascondersi, arrivano le indiscrezioni sui loro progetti futuri. A quanto pare l’ex capitano della Roma sarebbe innamorato pazzo della Bocchi al punto di decidere di costruire con lei una nuova famiglia.

A rivelarlo è l’amico di una vita dell’ex giallorosso, oggi molto vicino alla coppia. Alex Nuccetelli, caro amico e confidente dell’ex calciatore, ha rivelato al settimanale “Diva e Donna”: “Non credo che vorrebbe un altro matrimonio ma un figlio con Noemi potrebbe essere assolutamente nei suoi pensieri”.

Con Ilary Blasi è dunque finita per sempre, sentenzia Nuccetelli, mentre con Noemi le cose vanno bene è c’è voglia di costruire altro. “E’ un uomo alla ricerca della stabilità e di una dimensione familiare, non è un tipo da pura evasione. Ha scelto infatti una donna già strutturata che ha a sua volta una famiglia e dei figli e dei principi saldi come i suoi. Lui ha una profonda voglia di famiglia allargata”. Intanto Totti ha un ottimo rapporto con i figli e pare che la piccola Isabel frequenti d tempo la casa di Noemi che ha due figli di 11 e 8 anni. Anche Cristian e Chanel appaiono tranquilli accanto al papà.