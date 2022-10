0 Facebook Stop agli screen su Whatsapp: la nuova funzionalità per tutti gli utenti, i dettagli News 21 Ottobre 2022 14:58 Di redazione 1'

Basta agli screen su Whatsapp: non sarà più possibile eseguirli, in particolare per foto e video scambiati fra i vari utenti della piattaforma verde.

Vero e proprio bando agli screenshot su Whatsapp: la funzione è in fase di prova nella versione sperimentale dell’app. Fotografare lo schermo sarà proibito solo per foto e video condivisi dal mittente on l’opzione ‘Visualizza una volta‘, tutti quei contenuti ad alto tasso di privacy.

Da quando?

La funzionalità potrà essere attivata dalla sezione privacy e dovrebbe essere ormai ai nastri di partenza: si parla di un lancio nelle prossime settimane.