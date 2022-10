0 Facebook Rita De Crescenzo protagonista de Le Iene: “Come sono diventata famosa, la camorra e le feste” Spettacolo 19 Ottobre 2022 08:12 Di redazione 3'

E’ la protagonista dell’attesissimo servizio andato de Le Iene di Nicolò De Devitiis, andato in onda lo scorso martedì sera. L’influencer napoletana di Tik Tok, dal passato problematico, è diventata famosa sul social cinese per la sua personalità estrosa perché, come dice lei, vuole portare allegria nella casa della gente. Non si può dimenticare il passato di Rita De Crescenzo legato alla criminalità organizzata.

Rita De Crescenzo tra feste, successo e la camorra

L’influencer napoletana spacciava per conto del clan Elia, inoltre il suo primo figlio, Raimondo, è frutto di una storia con un uomo del clan dei Contini. nel 2017 fu arrestata insieme ad altri esponenti del clan Elia dopo indagini che documentavano lo spaccio della De Crescenzo insieme al figlio di 12 anni. Dopo quelle accuse perse infatti la patria potestà.

Oggi Rita, diventata un personaggio famoso e seguito sui social, racconta come tutto è iniziato: “Stavo litigando con una signora su Tik Tok e da qui le ho detto ‘Ma ce la fai a combattermi? Mettiti la fascia in fronte e scendi in campo'”. Parole che poi sono diventate un tormentone, una vera e propria canzone che la De Crescenzo ha iniziato a cantare a feste, comunioni e battesimi, dietro compenso.

“Io non mangio con Tik Tok, quando finirà finirà, è stata una bella favola”. Poi il passaggio al suo. negozio, lo Svergognata Shop e infine una giornata con la donna più famosa di Napoli in giro per la città, alle feste, all’ormeggio dove lavora il marito Sasà, anche lui protagonista dei video dell’influencer. Le serate e gli eventi, le feste che, come riporta la De Ce Crescenzo, le fruttano circa 3mila euro a settimana: “Fatturati, pago l’iva”, aggiunge.

L’altra faccia della medaglia riguarda proprio il suo passato da imputata in un processo per spaccio di stupefacenti per conto del clan Elia al legame con il clan Contini. Il suocero, il nonno del primo figlio, era Raimonto Marranzino, la suocera fa parte del clan Contini. “A 12 anni sono rimasta incinta ma poi ci siamo lasciati. Sono tutte cavolate, qua non ci sta camorra”. E poi la commozione quando emergono i suoi lati deboli, di una donna che ha sofferto e ha avuto problemi mentali, per questo tutti la chiamano la”pazzerella”. Ma chi è davvero allora Rita De Crescenzo?