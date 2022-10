0 Facebook Napoli, Genny Fenny vittima di un pestaggio: “E’stato un vero e proprio agguato” Cronaca 18 Ottobre 2022 21:36 Di redazione 2'

Gennaro Damiani, alias Genny Fenni, sarebbe stato vittima di un’aggressione in strada avvenuta domenica 16 ottobre alle ore 10.15 in corso Arnaldo Lucci a Napoli. L’ex cantante napoletano sarebbe stato picchiato in strada.

Genny Fenni aggredito in strada

Si legge dal comunicato stampa divulgato dall’entourage dell’attore: “Alcuni uomini a bordo di una Fiat Panda colore nero e con vetri oscurati, avrebbero picchiato in strada Genny Fenny mentre con un amico stava rientrando in casa. Gli uomini nella Panda di colore nero, avvicinandolo, gli avrebbero intimato di fermarsi e Genny, ( già un anno fa era stato vittima più volte di aggressioni per strada tra cui un’accoltellamento proprio fuori la stazione centrale e riportate per altro dalla stampa nazionale), ha cercato di divincolarsi ma è stato comunque raggiunto dai soggetti non identificati e malmenato e pestato a sangue.

Voci vicine al ragazzo, riportano che potrebbe ancora essere stato un’ulteriore atto vendicativo per quanto accaduto oltre un anno fa nella vicenda di cronaca e gossip di una più che presunta relazione tra lui e Guendalina Tavassi (all’epoca ancora ufficialmente sposata con il suo ormai ex compagno) e di relative intimidazioni che sarebbero state fatte recapitare al giovane attore e su cui la Magistratura è ancora a lavoro per portare alla luce la verità”.