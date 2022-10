0 Facebook Belen Rodriguez, gli insulti in televisione a Le Iene: “Io ho detto che guadagno quanto un calciatore” Spettacolo 19 Ottobre 2022 08:49 Di redazione 1'

Belen Rodriguez ha incontrato gli haters al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano lo scorso 17 ottobre. La showgirl si è presentata al museo e, ha visto tutte le persone c’erano lì per lei nel bene e nel male.

L’esperimento, un po’ in stile performance artistica à la Marina Abramović, era per dimostrare quante persone hanno il coraggio di dire in faccia quello che dicono sui social. Qualcuno ha chiesto a Belen consigli per avere una maggiore autostima, chi non le ha perdonato la frase “Guadagno tanto quanto un calciatore” forse perché si sente frustrato. Infine il tanto atteso incontro con la sosia:

“I miei amici più mi truccavo e più mi dicevano guarda che assomigli a Belen. Dicevo ma stai scherzando? E da lì ho iniziato a fare le tue imitazioni. E spero che anche tu sia contenta di quello che faccio, mettendomi nelle tue vesti.”