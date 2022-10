0 Facebook Rita De Crescenzo, Le Iene e il litigio, la rivelazione: “Hanno fatto vedere il clan Contini, io già vi ho detto tutto” Spettacolo 18 Ottobre 2022 14:18 Di redazione 2'

Rita De Crescenzo protagonista a Le Iene. E’ andata in onda un’anteprima di un servizio sulla famosa tiktoker napoletana. Nonostante il racconto sia passato dal ludico all’aspetto più seroi, subito è stato mostrato il suo collegamento alla camorra. E questa prima parte narrata non è per niente piaciuta alla protagonista del social cinese.

Rita durante l’intervista ha rivelato che Raimondo, il primo figlio, è frutto di una prima relazione con un esponente della famiglia Contini, noto clan criminale napoletano e non dell’attuale marito Sasà, che tutti i follower conoscono: “L’ho fatto a 12 anni, è figlio di un mio primo fidanzato che si è fatta tanti anni di carcere, ma siamo stati sempre uniti. La famiglia Contini è stata sempre vicina a mio figlio, mia suocera è una signora“.

La tiktoker ha un legame solido con la malavita. Già nel 2017 fu arrestata insieme ad altri esponenti del clan Elia dopo indagini che documentavano lo spaccio della De Crescenzo insieme al figlio di 12 anni. Dopo quelle accuse perse infatti la patria potestà. Insomma oggi Rita su Tik tok dice di voler portare allegria, la sua figura di redenta grazie al Signore e “pazzarella” dovrebbe aiutare i follower a passare ore divertenti, ma un passato così non si può cancellare.