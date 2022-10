0 Facebook Nina D’Angelo in versione nonno fa impazzire i fan, il gioco con la nipotina è dolcissima Spettacolo 19 Ottobre 2022 13:52 Di redazione 2'

Nino D’Angelo è un nonno dolcissimo. Il cantante napoletano ha quattro nipoti e ama trascorrere il tempo con loro, cosa che fa ogni volta che può. L’ultimo arrivato in famiglia si chiama Gaetano e proprio con lui si è divertito a fare un gioco che ha poi condiviso sui social.

Nino D’Angelo in versione nonno fa il boom di like

Il video di quel momento è stato condiviso dallo stesso Nino D’Angelo sulla sua pagina Facebook, mostrando una versione inedita del cantante napoletano, molto dolce che è piaciuta moltissimo ai suoi fan. Nel filmato D’Angelo fa finta di andare via salutando il nipotino. Il piccolo Gaetano ha rincorso il nonno e quando è scomparso dietro la porta ha iniziato a piangere. Quando Nino è ricomparso, il nipotino era pazzo di gioia, il nonno l’ha preso in braccio e l’ha fatto ‘volare’, urlando: “Tu sei la vita mia”.

Il filmato di Nino D’Angelo con il suo nipotino ha fatto il boom di like. In tantissimi hanno commentato le immagini, complimentandosi con il cantante per quanto sia bravo come e simpatico come nonno.

Il video di Nino D’Angelo con il nipote