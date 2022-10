0 Facebook Rita De Crescenzo si sfoga dopo Le Iene: “Sono stanca, vicino a me molti nemici” News 19 Ottobre 2022 13:23 Di redazione 2'

Rita De Crescenzo nella diretta di questo mercoledì mattina si è voluta sfogare con i suoi followers. Già prima del live aveva condiviso un video assieme al marito con un commento al servizio de Le Iene. Poi non ha rinunciato a quello che è ormai ‘un appuntamento fisso’ della tiktoker.

Rita De Crescenzo si sfoga

La De Crescenzo ha detto di essere molto stanca della situazione. Probabilmente si riferisce alle critiche che riceve e alle accuse che le vengono fatte. La tiktoker napoletana ha espresso il desiderio di staccare un po’ la spina e allontanarsi da Napoli.

“Sono stanca, voglio un po’ di riposo. Ho detto a Sasà che voglio andare in una casa su una montagna a Natale, sulla neve, ho bisogno di staccare. Io rido, mi diverto”, è iniziato così lo sfogo di Rita. La De Crescenzo ha poi detto di avere molti nemici: “Ma sono stanca, tutte le persone che mi girano attorno sono attorno a me per interessi, io li ho sgamati tutti. Ma un amico devi tenerlo vicino, come diceva mio padre, Io i nemici li conosco tutti, li ho fatto l’autopsia. Ha detto bene la mia psicologa ‘Tu hai una intelligenza fuori dal normale’, non parlo bene, ma sono intelligente”.