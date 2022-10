0 Facebook Enzo Gragnaniello sta bene ed è tornato a casa, le sue parole su Facebook: “Grazie a tutti” Musica 19 Ottobre 2022 18:03 Di redazione 1'

Enzo Gragnaniello sta bene ed è tornato a casa. Il cantautore e musicista napoletano, colpito da infarto durante un’esibizione e operato d’urgenza a Caserta, lo ha comunicato lui stesso tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

“Ciao a tutti, volevo informarvi che ora sto bene e sono a casa…grazie a tutti coloro che sono stati in ansia per me e mi sono stati vicino con infinito affetto. Inoltre ringrazio i ragazzi del primo soccorso che erano dietro al palco la sera dell’11 Ottobre, il 118 e un grazie infinito al Cardiologo Rocco Perrotta che è intervenuto la notte in cui sono stato male, a tutta l’equipe del reparto di cardiologia dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta (utic e cardiologia universitaria). Un bacio a tutti e ci vediamo presto!“.