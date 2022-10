0 Facebook Napoli, due donne si baciano in metro: “Da voltastomaco” Cronaca 19 Ottobre 2022 18:09 Di redazione 2'

Due ragazze si sono baciate in pubblico a bordo di un vagone della metropolitana e un uomo gli si è scagliato contro: “Siete da voltastomaco“. Immediatamente altre persone presenti hanno difeso le giovani accusando la persona di omofobia. Lui si è difeso dicendo che lo avrebbe detto a chiunque.

Il video delle polemiche è diventato virale sui social. I fatti sono stati commentati da Daniela Lourdes Falanga, presidente di Arcigay Napoli: “Azioni come queste diventano sempre più note alla cronaca. Insulti e violenza diventano un imperativo categorico di tutte quelle persone che, oggi, stanno interiorizzando un clima d’odio istituzionale e una mancata legge contro l’omolesbobitransfobia.

Dopo i momenti violenti del covid che hanno visto fragile la popolazione LGBTQIA+ al pari delle donne violate, dopo le dichiarazioni di Kirill che ha gridato ad una guerra contro l’Occidente omosessuale, e in un clima sempre più morboso e politicizzato, chiunque non abbia gli strumenti culturali si sente di poter esprimere una forte preminenza su chi intercetta come diverso.

Una situazione sempre più difficile per l’Italia, ormai agli ultimi posti tra gli stati avanzati verso il diritto alla dignità di tutti i cittadini. Non possiamo fare altro – conclude – che fare fronte comune e rivendicare, in maniera più decisa, il diritto alla libertà individuali, e lottare contro ogni tentativo di delegittimare la democrazia“.