0 Facebook Paura per Enzo Gragnaniello, malore per il cantante al termine di un’esibizione News 12 Ottobre 2022 10:17 Di redazione 1'

Momenti di paura per Enzo Gragnaniello durante un concerto a Camigliano. L’artista napoletano stava per concludere l’esibizione, quando improvvisamente ha avuto un malore e si è accasciato al suolo.

Malore per Enzo Gragnaniello

La notizia è stata riportata da Casertanews. Gragnaniello stava salutando il pubblico e improvvisamente avrebbe perso i sensi, accasciandosi sul palco tra lo spavento e lo sconcerto dei presenti. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto.

Gragnaniello è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Civile di Caserta. Per ora sulla sua pagina Facebook non c’è alcuna comunicazione ufficiale ma, secondo quanto riportato da Fanpage, le sue condizioni sarebbero in miglioramento.