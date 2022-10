0 Facebook Si sente male e si accascia a terra, come sta Enzo Gragnaniello: “È in terapia intensiva” Musica 12 Ottobre 2022 16:24 Di redazione 1'

Stava scendendo dal palco quando a causa di un malore improvviso e si è accasciato a terra. Enzo Gragnaniello, popolare cantautore e musicista, è stato soccorso immediatamente dai suoi colleghi prima di essere trasferito d’urgenza presso l’ospedale di Caserta.

Qui l’artista è attualmente ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dopo aver subito un intervento di angioplastica. Secondo quanto riportato da La Repubblica Gragnaniello avrebbe risposto bene all’operazione chirurgica e le sue condizioni di salute sarebbero in ripresa.

Gragnaniello, “è monitorato costantemente. Al momento non ci sono stati altri eventi cardiologici, ma bisogna aspettare almeno 48 ore per considerarlo fuori pericolo“, hanno fatto sapere i medici. Ha invece dichiarato la sorella Rosa: “Adesso sta meglio, si sta riprendendo. Ma ci hanno detto che dobbiamo attendere. Siamo qui senza poter entrare. Abbiamo parlato col primario che ci ha detto che l’operazione è riuscita. I valori si sono stabilizzati. E ci ha tranquillizzato. Ora non ci resta che aspettare“.

Tantissimi i messaggi d’affetto per il cantautore e musicista napoletano, da parte di fan e colleghi.