Nicola Rivetti muore a 38 anni in un incidente, dolore per il giovane padre che lascia due figlia
18 Ottobre 2022

Si chiamava Nicola Rivetti e aveva 38 anni la vittima dell’incidente avvenuto nella notte di domenica sulla strada Statale Sannitica che collega Caivano con Marcianise. Originario di Caserta, era padre di due bambine.

Il 38enne era residente nella zona di Pozzovetere ed è qui che la notizia della sua scomparsa si è diffusa velocemente lasciando tutti attoniti. Per la morte di Nicola Rivetti è stato arrestato per omicidio stradale l’amico che era alla guida, un ragazzo di 24 anni tutt’ora ricoverato in ospedale.

I messaggi di dolore per Nicola Rivetti

Intanto sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa del giovane padre. Nicola è ricordato da chiunque lo conosceva come un uomo dal gran cuore e un padre amorevole. “Tutto avremmo voluto stasera tranne quella terribile telefonata del tuo caro fratello nn avremmo mai immaginato eri un ragazzo d’oro splendido solare amorevole con tutti, famiglia amici ecc mi dispiace tantissimo. Ciao Nicola nn è un addio ma un arrivederci, Buon viaggio riposa in pace e veglia sulla tua famiglia dai tanta forza a tuo fratello a tua moglie e le tue bimbe… nn doveva andare così Nicola Rivetti, sentite condoglianze a tutta la famiglia…”, queste e tante altre le parole per lui.