Federico Fashion Style compie gli anni da single. Il noto hair stylist si è separato dalla moglie Letizia Porcu dopo 17 anni di matrimonio. E’ stata proprio lei ad annunciare la notizia sui social: ““Dopo 17 anni insieme la strada mia e di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita di nostra figlia”.

Federico Fashion Style si separa dalla moglie

Nessuna dichiarazione invece è arrivata da Federico Fashion Style che però sui social ha condiviso diverse storie in compagnia della figlia. E proprio dopo il suo compleanno, festeggiato lo scorso 5 ottobre, ha pubblicato alcune immagini con la piccola Sophie e il commento: “Tanti mi hanno chiesto cosa vorresti per regalo del compleanno?

Ho chiesto di voler sorridere, amare, e gioire….perdermi in un semplice sguardo e divertirmi come se fossi un bambino anche io!

Per me Instagram serve a condividere le vere gioie della vita. Tu sei la mia vera gioia SOPHIE! …. Sei il mio respiro , il mio presente ed il mio unico futuro!

Ti amo figlia mia”.

In una storia del giorno della notizia della separazione poi ha pubblicato le immagini con la bambina in giro per Milano e il commento: “Io e te per tutta la vita“. Federico Fashion Style, dunque, ha preferito non dire nulla per ora riguardo la separazione e godersi la sua bambina.