Dramma in Campania, si sente male e cade a terra: muore in banca davanti a tutti Cronaca 18 Ottobre 2022

Si è sentito male e si è accasciato a terra davanti ai dipendenti e ai clienti della filiale. Poi ha perso la vita, così all’improvviso. Dramma a Poggiomarino, località dell’area metropolitana in provincia di Napoli. La vittima deceduta in banca aveva 60 anni.

Come riportato da Teleclub, i fatti sono accaduti ieri verso le 13 in via Manzoni. Immediatamente è scattato l’allarme con la chiamata ai soccorsi. I sanitari del 118 sono arrivati nell’istituto di credito ma purtroppo no hanno potuto fare nulla e hanno dichiarato il decesso dell’uomo.