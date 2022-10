0 Facebook Auto finisce fuori strada e si scontra contro guardrail sulla Sannitica, muore uomo di 36 anni Cronaca 17 Ottobre 2022 12:11 Di redazione 1'

Un uomo di 36 anni ha perso la vita nella notte tra il 16 e il 17 ottobre. La vittima era a bordo di un’auto che viaggiava lungo la strada statale Sannitica che collega Caivano a Marcianise con due amici quando la vettura, per dinamiche che sono ancora da chiarire, è finita fuori strada schiantandosi contro il guardrail.

L’incidente è avvenuto fuori dal centro abitato. Per un passeggero purtroppo non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto riferito dai carabinieri la vittima si chiamava Nicola Rivetti ed era originaria di Caserta. Il conducente, un ragazzo di 24 anni, è stato soccorso e portato all’ospedale di Frattamaggiore, non è in pericolo di vita. Più grave un altro passeggero che è stato invece trasferito a Napoli.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia locale che dovranno accertare le ragioni per cui l’auto è uscita fuori strada. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che non ci siano altre vetture coinvolte. L’auto potrebbe aver perso il controllo in curva, impattando poi rovinosamente su un guardrail.