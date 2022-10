0 Facebook LDA è uscito dall’ospedale, il messaggio di Luca D’Alessio: “Sono di nuovo a questo” News 18 Ottobre 2022 21:25 Di redazione 2'

Luca D’Alessio ha lasciato l’ospedale. Il giovane rapper napoletano qualche giorno fa aveva comunicato di essere stato ricoverato, non spiegando quale fosse il motivo. Poi era ‘sparito’ dai social preoccupando non poco i suoi fan. Questo martedì, però, è tornato finalmente a parlare, comunicando di essere stato dimesso.

LDA è uscito dall’ospedale: le sue parole

In una storia su Instagram ha detto che si sta riprendendo e che è già a lavoro. “Ragazzi finalmente mi faccio vedere, mi sono un po’ ripreso. Manco il tempo di riprendermi e già sono di nuovo a questo. Questo per farvi capire che non mi fermo mai, grazie mille per tutti i messaggi che mi avete mandato, siete stati super carini. Niente volevo informarvi che sto molto molto meglio, non vedo l’ora di farvi sentire quello che sto facendo”.

Nel corso della storia ha colta l’occasione per ringraziare per i tanti messaggi di auguri ricevuti per il suo onomastico, il 18 ottobre infatti è San Luca: “Poi volevo ringraziarvi per tutti gli auguri che mi state facendo per l’onomastico, sapete che ci tengo molto. Essendo di Napoli per forza, auguri a tutti i Luchi e Luchini”.

Cosa ha avuto LDA?

LDA ancora non ha voluto dire per quale motivo è stato ricoverato in ospedale e cosa gli è accaduto, probabilmente preferisce mantenere privato quest’aspetto della sua vita. Intanto è già a lavoro per nuove canzoni che i suoi fan non vedono l’ora di ascoltare.