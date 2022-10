0 Facebook Luca D’Alessio in ospedale, annullato evento: “Sono molto dispiaciuto, darò il massimo una volta guarito” Spettacolo 14 Ottobre 2022 08:38 Di redazione 2'

Luca D’Alessio ricoverato in ospedale, il giovane cantante napoletano ha dovuto annullare un evento che si sarebbe dovuto tenere a San Severo a causa di “comprovati motivi di salute”. E’ stato proprio LDA a condividere con i suoi followers un’immagine dal letto d’ospedale, spiegando che presto tornerà più forte di prima.

LDA è in ospedale, le parole del cantante

“Buonasera a tutti, per comprovati motivi di salute sono costretto a posticipare l’evento che si sarebbe dovuto svolgere questa domenica a San Severo…inutile dirvi quanto io sia dispiaciuto, ma allo stesso tempo sicuro di poter dare il massimo una volta guarito. Non è nulla di grave, tranquilli! A presto amoriiii”, queste le parole di Luca D’Alessio.

Il giovane cantante ha poi condiviso un video delle storie in cui dice: “Ciao ragazzi vi sto leggendo tutti, comunque state tranquilli, io sto bene non è nulla di grave. Vi voglio tanto tanto bene. Vi mando un bacione”. Poi nella storia successiva ha scritto: “Le cose vanno affrontate con il sorriso perché se vi guardate indietro noterete quante persone stanno peggio di voi. State tranquilli perché la mia situazione è una sciocchezza, tornerò più forte di prima. Il vostro Luchino”.

Cosa ha Luca D’Alessio, perché LDA è in ospedale

Non si sa cosa abbia Luca D’Alessio, il ragazzo non ha spiegato i particolari delle sue condizioni di salute. Ma l’immagine dal letto d’ospedale – nonostante lui abbia spiegato che non sia nulla di grave – ha preoccupato non poco i suoi followers. Intanto in moltissimi gli hanno augurato una pronta guarigione nei commenti, tra questi anche Tony Colombo e Andrea Sannino.