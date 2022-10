0 Facebook Come sta Luca D’Alessio, il silenzio di LDA preoccupa i fan Spettacolo 18 Ottobre 2022 10:25 Di redazione 2'

Preoccupazione per Luca D’Alessio, il giovane rapper napoletano giorni fa aveva comunicato ai suoi followers di essere ricoverato in ospedale. Aveva spiegato che a causa di comprovati motivi di salute un suo concerto era stato rinviato.

Le condizioni di Luca D’Alessio

In diverse storie il figlio di Gigi D’Alessio aveva rincuorato i suoi followers, spiegando che non aveva nulla di grave e che si sarebbe ripreso presto. Da quel momento poi non ha più condiviso nulla, motivo per cui i tanti fan del giovane cantante si stanno domandando come stia LDA. “Le cose vanno affrontate con il sorriso perché se vi guardate indietro noterete quante persone stanno peggio di voi. State tranquilli perché la mia situazione è una sciocchezza, tornerò più forte di prima. Il vostro Luchino”, questo l’ultimo messaggio che il rapper aveva condiviso.

Il giovane D’Alessio non aveva spiegato per quali motivi fosse ricoverato in ospedale, ne quali fossero le sue reali condizioni di salute. E adesso ha preferito il silenzio, silenzio che però tiene in apprensione i suoi followers che vorrebbero sapere come sta e cosa gli è successo. Tanta preoccupazione potrebbe spingere LDA a pubblicare un nuovo messaggio, per sapere come sta dunque, non ci resta che aspettare la sua prossima comunicazione. Intanto continuano ad aumentare i messaggi di una pronta guarigione sotto al suo primo post.