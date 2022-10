0 Facebook Federico Fashion Style, addio alla moglie e mamma della figlia: “Ora posso dirlo” Spettacolo 17 Ottobre 2022 20:24 Di redazione 1'

Federico Fashion Style e sua moglie Letizia Porcu si sono lasciati. Dopo 17 anni insieme i due si dicono addio, avevano anche avuto una bambina con la fecondazione assistita.

A darne l’annuncio è stata Letizia su Instagram. “Dopo 17 anni insieme la strada mia e di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita di nostra figlia“.

Per molto tempo si è parlato dell’omosessualità di Federico Lauri, ma sia lui che la moglie lo avevano smentito. Su queste voci il parrucchiere dei vip aveva dichiarato: “Andare in giro così al bar alle 10 del mattino è normale e se qualcuno dice ‘guarda sto gay’, manco lo ascolto più. Non perché uno si veste così deve avere un orientamento diverso, oppure deve essere etichettato per qualcuno che non è. Uno nella vita può andare con un uomo, una donna o con tutti e due insieme, sono gusti suoi e basta. Non ci vedo nulla di male in questo”.