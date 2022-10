0 Facebook Manette per Ioia, la moglie racconta: “Sono arrivati all’alba, sto male. Mio marito aiutava i più deboli” Cronaca 18 Ottobre 2022 12:12 Di Andrea Aversa 2'

“Sono arrivati alle 5 del mattino, hanno bussato continuamente. Quando hanno notificato la misura cautelare a mio marito mi sono sentita male“, a parlare è Pina Vittozzi, moglie di Pietro Ioia Garante per i diritti dei detenuti della Città metropolitana di Napoli.

Quest’ultimo è stato arrestato questa mattina nell’ambito di un’operazione condotta dalla Procura di Napoli ed eseguita dai Carabinieri. Ioia, insieme ad altre sette persone, è stato accusato di associazione a delinquere. Il Garante approfittando del suo ruolo istituzionale avrebbe introdotto droga e cellulari in carcere in cambio di soldi.

“I militari hanno anche fatto una perquisizione senza trovare nulla – ha spiegato Vittozzi – Mio marito vive da tempo nella legalità. Lo stanno infamando, è stato incastrato per tutto quello che sta facendo di buono per il sociale, per le persone che hanno bisogno di aiuto“.

È prevista una manifestazione fuori al carcere di Poggioreale per esprimere solidarietà a Ioia. “La vogliamo organizzare venerdì, giorno dell’interrogatorio di mio marito – ha affermato la moglie – Saranno coinvolti tanti parenti dei detenuti che vogliono bene a Pietro e che stamattina sono venuti anche a casa“.

Sono state tantissime le segnalazioni giunte alla nostra redazione proprio da parte di molti parenti dei detenuti. “Vi prego aiutatelo, Pietro è una brava persona. Ci ha aiutato tanto. È tutto fango“, questo – in sintesi – il messaggio rivoltoci. Ora Ioia è recluso a Poggioreale e all’autorità giudiziaria toccherà fare chiarezza sul caso.