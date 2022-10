0 Facebook Primo appuntamento al buio, dopo tanti sms “hot” fanno la scoperta: sono mamma e figlio Cronaca 18 Ottobre 2022 07:55 Di redazione 1'

Per mesi si sono scambiati messaggi hot, per poi scoprire, al primo appuntamento al buio, di essere mamma e figlio. Come è possibile? La storia nasce ovviamente sui social, su una una piattaforma per incontri.

Di preciso la piattaforma in cui mamma e figlio, ignari della situazione, si incontrano, prevede nickname e foto oscurati e dunque una frequentazione non solo virtuale, ma anche anonima. I due decidono quindi di incontrarsi per vedersi in volto, dopo una serie di messaggi hot inviati per mesi e mesi. Proprio in quel momento avviene la spiacevole scoperta: sono mamma e figlio.

A riportare la storia, avvenuta in Puglia, è il blog Noi Notizie, ma la vicenda eclatante ha già fatto il giro del web.