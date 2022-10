0 Facebook Lutto nel mondo della musica, morto Franco Gatti dei Ricchi e Poveri: “Pezzo della nostra vita” Spettacolo 18 Ottobre 2022 10:38 Di redazione 2'

Un lutto ha colpito il mondo della musica italiana, si è spento all’età di 80 anni Franco Gatti. Il cantante dei Ricchi e Poveri è morto a Genova. La triste notizia è stata data dai Ricchi e Poveri all’ANSA.

Addio a Franco Gatti dei Ricchi e Poveri

“E’ andato via un pezzo della nostra vita, Ciao Franco”, queste le parole dei Ricchi e Poveri. Un messaggio breve ma carico di dolore per la scomparsa del cantante. Tanti i messaggi di cordoglio per la morte di uno dei volti storici del panorama musicale italiano.

Franco Gatti e l’intervista sulla perdita del figlio

In una delle sue ultime apparizioni televisive Franco Gatti aveva parlato della perdita del figlio Alessio, scomparso a 23 anni nel febbraio 2013. Ospite di Caterina Balivo nel salotto televisivo di Rai1, aveva detto: “Beveva troppo, è stata la sua disgrazia”. Poi aveva parlato di alcuni segnali che sentiva del figlio: “A casa veniva sempre un gabbiano la mattina sul mio terrazzino. Lo guardavo e poi se ne andava. Ero a Mosca in albergo dietro ai vetri di una finestra. Pensai a mio figlio e vidi un gabbiano. Se non era un messaggio questo? Credo che ci rincontreremo, lo spero”.