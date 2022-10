0 Facebook Belen guarda Stefano, Luna Marì fa impazzire Santi: “Basta Luna non devi fare questo a tuo fratello” Spettacolo 18 Ottobre 2022 17:29 Di redazione 1'

Belen Rodriguez è tornata a casa, dopo un weekend d’amore insieme al marito Stefano De Martino, a Londra. Al rientro ha ritrovato i due figli, Santiago e Luna Marì, più pimpanti che mai. L’argentina ha deciso così di riprendere il nuovo gioco dei suoi bambini e condividerlo su Instagram per intrattenere i followers.

Comodamente seduta sul divano a guardare il marito in tv, in onda su Rai due con “Stasera tutto è possibile”, l’argentina si è lasciata incantare e divertire dal nuovo gioco inventato dalla figlia avuta da Antonino Spinalbese. A quanto pare la piccolina di casa si diverte molto a bere dal biberon e sputare l’acqua sul fratello che scappa via. Un rincorrersi che suscita risate a crepapelle, ma non manca la ramanzina. A onore del vero tutti i bambini a quell’età amano giocare con l’acqua!

La conduttrice di Tu sì que vales infatti, dopo aver assistito alla scena divertita, sgrida la piccola Luna, accudita nel frattempo dalla tata. “Luna non sputare addosso a Santiago”, l’ammonisce mamma Belen.