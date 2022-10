0 Facebook Napoli, arriva il bonus funerale: “Uno sconto di 650 euro euro” Cronaca 18 Ottobre 2022 17:38 Di redazione 1'

Tempi di crisi? Arrivano i bonus ad aiutare gli italiani. A Napoli in particolare ci si porta avanti anticipando una delle misure che il Governo potrebbe mettere in atto. Stiamo parlando del bonus funerale.

Spunta così un cartello in cui si spiega in cosa consiste il bonus. Ben 650 euro che si detraggono dal costo della funzione. Senza fare domande, senza detrazioni fiscali, insomma uno sconto immediato sul costo totale. A pubblicizzare questo bonus, con un cartellone pubblicitario abbastanza grande, è un’impresa funebre di Casoria, provincia di Napoli. E’ specificato che questo bonus sarà applicato solo per le famiglie con un ISEE inferiore ai 30mila euro certificato.

Non è mancata però l’ironia. Sul cartellone infatti è spuntato anche il più classico anti-sfiga partenopeo: il cornicello rosso che scaccia via la jella. “Siamo vicini alle famiglie”, recita lo slogan. E poi una piccola scritta che recita: “Il bonus funerale è valido in tutti i Comuni”. Insomma tra il serio e l’ironico, possiamo dire che questo cartello pubblicitario è davvero esilarante!