0 Facebook Chanel Totti prende in giro il papà sui social, imbarazzo e colpi: “Francesco Totti sesso? ‘Na cifra” Spettacolo 18 Ottobre 2022 17:00 Di redazione 2'

Chanel Totti torna ad essere protagonista su Tik Tok, ma questa volta sul suo seguitissimo profilo compare il papà: Francesco Totti. La ragazza pubblica un breve video esilarante in cui si sente in sottofondo la voce del padre che, in un’intervista storica ed esilarante, ironizzava sul sesso.

Un video di archivio di circa 15 anni fa diventa un tormentone social che Chanel sfrutta per scherzare con il suo adorato papà. Un suo audio infatti è diventato trend di Tik tok e la quindicenne non poteva farsi sfuggire la possibilità di fare un video proprio con il protagonista.

Chanel e Francesco Totti

Chanel ha quindi convinto il padre a partecipare al filmato caricato su Tik Tok. In sottofondo si sente chiaramente la famosa frase: “Sesso? Na cifra”. In realtà Totti non sembra molto convinto e infatti la figlia lo prende per la testa come a dire “E dai papà partecipa”. Dopo la prima uscita ufficiale in pubblico con Noemi Bocchi allo stadio di Montecarlo, l’ex capitano della Roma si mostra in compagnia della figlia e il loro filmato diventa subito virale.