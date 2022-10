0 Facebook Allarme Listeria, ritirato lotto di gorgonzola dal mercato: la comunicazione del Ministero Cronaca 17 Ottobre 2022 13:37 Di redazione 1'

Ritirato un lotto del formaggio gorgonzola a causa del rischio di listeria. La comunicazione è apparsa sul sito del Ministero della Salute, che ha pubblicato un avviso di richiamo alimentare per il Gorgonzola Dolce Dop del marchio Pascoli Italiani.

Quale lotto di Gorgonzola Dop è stato ritirato

Il rischio è – si legge – la “possibile presenza di listeria monocytogenes”. Il caseificio Gelmini Caro, che ha sede a Besate in provincia di Milano, ha ritirato il lotto 218246252, che è venduto in una confezione da 300 grammi per ‘rischio microbiologico’.

L’invito ai consumatori che hanno acquistato il formaggio nei negozi Eurospin è quello di non consumarlo e portarlo nel punto vendita dove è stato acquistato per ottenere una sostituzione o un rimborso. Per leggere la comunicazione completa del Ministero della Salute: clicca qui.