Torna l’ora solare 2022, si spostano di nuovo le lancette: tutti i dettagli sulla data

Anche quest’anno tornerà l’ora solare e sposteremo le lancette di un’ora. Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre sposteremo le lancette indietro dalle 3 alle 2. Si passerà dall’ora legale a quella solate e le giornate torneranno a sembrare più corte. Questa sarà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo.

Secondo la SIMA (Società Italiana di medicina ambientale), l’ora legale adottata in maniera permanente permetterebbe un risparmio economico. “Eliminare il passaggio all’ora solare”, aveva spiegato il presidente Alessandro Miani, “consentirebbe di guadagnare un’ora di luce e calore solare ogni giorno e, considerati gli attuali prezzi del gas, determinerebbe nel nostro paese risparmi sui consumi di energia stimabili in circa 1 miliardo di euro solo nel primo biennio”.

Il ministro dello sviluppo economico, Cingolani, ha dichiarato che in realtà l’ora di buio in più ci sarebbe al mattino per cui non si recupererebbe luce né ci sarebbe un risparmio energetico sostanziale.