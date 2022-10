0 Facebook Bomba dal Grande Fratello, la rivelazione: “Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi hanno avuto una storia” Spettacolo 1 Ottobre 2022 11:08 Di redazione 1'

Lo ha rivelato l”Investigatore Social’ Alessandro Rosica. Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi hanno avuto una storia in passato. Una relazione esplosa prima che lo showman tornasse con Belen Rodriguez e durata qualche settimana.

Un rapporto tenuto al riparo da telecamere e gossip. Oggi la Fiordelisi è impegnata come partecipante del Grande Fratello Vip. La coppia ha dato vita al flirt una anno e mezzo fa. Pare sia stato il ballerino e presentatore napoletano a fare il primo passo.

Tra i due ci sarebbe stata molta intesa e passione. Poi tutto è terminato e De Martino e Fiordalisi sono rimasti amici. Una curiosità, come riportato da Gossip e Tv, entrambi non si seguono sui social: meglio non destare sospetti e dare adito al chiacchiericcio.