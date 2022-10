0 Facebook Napoli, travolta da uno scooter e grave in ospedale: denunciato il figlio del boss Esposito Cronaca 17 Ottobre 2022 12:56 Di redazione 1'

È stata travolta in via Provinciale San Gennaro, strada che collega il quartiere Bagnoli (area occidentale di Napoli) a Pozzuoli (località flegrea in provincia del capoluogo campano). La donna, una 62enne di origini ucraine, ha riportato traumi al volto e al corpo.

Ora è ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale Cardarelli. L’incidente è avvenuto verso le 6 del mattino di sabato scorso. Sul posto, per i normali rilievi del caso, gli agenti della Polizia locale, sezione Infortunistica, guidata dal Capitano Antonio Muriano.

Secondo quanto riportato da Fanpage per il sinistro è stato denunciato Massimiliano Esposito Jr. figlio de ‘lo Scognato, ritenuto dall’autorità giudiziaria il boss dell’omonimo clan che controllerebbe le attività illecite nel quartiere Bagnoli.

Il giovane era in sella al motociclo con una ragazza. È risultato negativo all’alcol test, bisogna attendere qualche giorno per l’esito degli esami tossicolgici.