0 Facebook ‘Faida aperta’ tra Paola Saulino e la fidanzata di Jorginho, lo screen: “Sei una put***a” Spettacolo 16 Ottobre 2022 14:43 Di redazione 2'

A dir poco furioso il messaggio mandato da Catherine Harding, fidanzata di Jorginho a Paola Saulino. Il motivo? Una presunta relazione tra la modella napoletana e l’ex calciatore del Napoli, oggi al Chelsea.

‘Faida aperta’ tra Paola Saulino e la fidanzata di Jorginho, lo screen

La Saulino – dopo le parole al Daily Mail – ha pubblicato in una Instagram Stories lo screen di un messaggio in cui veniva chiamata ‘putt**a‘ da Catherine e in aggiunta minacciata affinché ‘Non toccasse più con le sue mani sudicie‘ Jorginho altrimenti ‘Sarebbe andata a prenderla lei stessa’. Irriverente la risposta della modella napoletana: “Le corna fanno male alla salute”

L’intervista alla ‘Zanzara’

Paola Saulino è intervenuta ai microfoni della trasmissione radiofonica ‘La Zanzara‘ spiegando la sua posizione: “Lei mi ha scritto dei messaggi, me ne ha scritto diversi, evidentemente mi stalkerizza. Io sono stata con Jorginho e questa donna ha deciso di minacciarmi di fatto, perché ha detto ‘ti vengo a prendere’ e che devo stare attenta, e mi ha chiamato putto***. Se è così, allora posso chiamarla cornuta, perché io putto*** non lo sono, lei cornuta lo è“.

LO SCREEN

L’INTERVISTA ALLA ZANZARA