Ragazzino bullizzato dai coetanei nel Napoletano, scatta la violenza: il video è virale sul web Cronaca 16 Ottobre 2022

Violenza nel Napoletano, un bambino è stato bullizzato da un gruppo di coetanei. Il video – diventato virale in poche ore – è segnalato dal giornalista Pino Grazioli e ripreso dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Bimbo bullizzato dai coetanei nel Napoletano, scatta la violenza

Desta scalpore quanto avvenuto a Pompei. il gruppo di ragazzini hanno infierito sulla vittima con una violenza inaudita, il tutto ripreso con uno smartphone. Uno degli aggressori potrebbe essere il figlio di un boss di camorra del posto: indagini in corso per chiarire quanto prima questo aspetto.

Il commento di Borrelli

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha così commentato il triste episodio: “Abbiamo inviato il video alle autorità per chiedere che vengano avviate delle indagini per verificare quanto accaduto e identificare i soggetti coinvolti. I bambini aggressori vanno puniti a dovere, non è una bravata, è un atto vergognoso e criminale”

IL VIDEO SUI SOCIAL