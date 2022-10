0 Facebook Paola Saulino e il flirt con Jorginho, l’ira della fidanzata: “Ti vengo a prendere fino a casa” Spettacolo 15 Ottobre 2022 15:20 Di redazione 2'

Sa di clamoroso lo scoop lanciato da Paola Saulino: la donna napoletana ha svelato alcuni piccanti retroscena su un flirt con l’ex calciatore del Napoli Jorginho, ora in forza al Chelsea.

Paola Saulino e il flirt con Jorginho, l’ira della fidanzata

La Saulino ha pubblicato uno screenshot dove si legge la rabbia dell’attuale fidanzata di Jorginho: “Vengo a prenderti fino a casa“. L’attrice hard napoletana, di tutta risposta, ha scritto: “Le corna fanno male alla salute“, commento lapidario che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni.

I retroscena piccanti

Paola Saulino poi, al Daily Mail, ha raccontato alcuni piccanti retroscena sulla presunta relazione con Jorginho: “Ci siamo incontrati ad una festa, da lì non mi ha mai tolto gli occhi di dosso. Siamo andati in discoteca e lui ha iniziato a baciarmi innanzi a tutti. Poi abbiamo fatto l’amore in macchina finché non sono venuti degli amici”. L’attrice napoletana ha poi aggiunto: “Mi chiedeva foto di nudo e io le mandavo“.

La relazione tra i due però è finita male: “Mi ha solo usato e ha tradito la sua ragazza. Il suo agente mi ha cancellato dalla lista dei contatti sul telefonino”.