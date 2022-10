0 Facebook Evita l’incidente mettendosi dietro l’ambulanza, il video è virale: “Atto indegno” Cronaca 16 Ottobre 2022 17:31 Di redazione 1'

Desta scalpore quanto avvenuto sull’Asse Mediano: alla guida della sua auto, evita l’incidente mettendosi dietro l’ambulanza. Il video in poche ore è diventato virale sui social.

Evita l’incidente mettendosi dietro l’ambulanza, il video è virale

Incredibile ma vero, riesce a superare l’incidente mettendosi in coda all’ambulanza, poi riprende tutto e lo posta su TikTok vantandosi come se fosse una cosa da premio Nobel.

Il commento di Borrelli

Il filmato è stato inviato da un cittadino al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha così commentato: “È un atto indegno e pericolosissimo, assolutamente da condannare. Un gesto che purtroppo vediamo spesso sia in città che su strade extraurbane. Un esempio sbagliatissimo da seguire. Chi commette certe cose va duramente punito per far passar la voglia, a lui e chiunque pensi di poter fare una roba del genere, di ripetersi”.

IL VIDEO SUI SOCIAL