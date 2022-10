0 Facebook Drammatico incidente nel Napoletano, ragazzo di 16 anni si schianta contro un auto e muore Spettacolo 14 Ottobre 2022 17:36 Di redazione 1'

Drammatico incidente sulla statale per Agerola, in provincia di Napoli. E’ morto all’età di 16 anni, C. L., un ragazzo di Castellammare di Stabia. Era in sella al sui scooter quando si è schiantato contro un’auto, in direzione Gragnano.

Il giovanissimo si è scontrato nel primo pomeriggio contro la vettura che veniva dalla direzione opposta. Non si conoscono i motivi dello schianto, ma l’impatto è stato così forte da far sbalzare il corpo per diversi metri sull’asfalto.

Quando è arrivata l’ambulanza del 118 il ragazzo è stato trasferito subito in codice rosso presso l‘ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Giunto in condizioni disperate, dopo poco, nonostante lo sforzo dei medici, è stato dichiarato il decesso. In stato confusionale, come riporta il Mattino, l’automobilista che in seguito all’impatto con lo scooter ha sbandato. Vigili e carabinieri indagano per ricostruire la dinamica della tragedia.