Fa morire la la figlia di 2 anni di stenti, il desiderio di Alessia Pifferi dalla cella: "Datemi una foto di Diana"

Nuova presenza in tribunale per Alessia Pifferi: la madre di 37 anni accusata di aver fatto morire di stenti sua figlia Diana – bimba di soli 18 mesi – mentre lei era andata via una settimana con il fidanzato. La donna, ad oggi, è rinchiusa in carcere di San Vittore.

La donna, nell’aula del tribunale di Milano, ha richiesto una foto di sua figlia da tenere in carcere. L’avvocato di Alessia Pifferi, Solange Marchignoli ha detto: “La foto l’aveva una signora che faceva da baby sitter alla bambina“.

Ancora non si rende conto della morte della figlia

Il legale della Pifferi ha poi aggiunto ai giornalisti presenti: “Alessia sta elaborando quanto è accaduto. E’ molto in difficoltà, va dagli psicologi del carcere e si sta un po’ schiarendo“. La donna, ancora oggi, non riesce a rendersi conto della morte della figlia.