Diana, lasciata da sola in casa dalla mamma, l'autopsia atroce: "Per sopravvivere ha mangiato il cuscino" Cronaca 14 Ottobre 2022

E’ morta di stenti la piccola Diana, figlia di Alessia Pifferi, lasciata dalla mamma da sola per diversi giorni. dettagli agghiaccianti emergono dall’esito dell’autopsia eseguita sul corpicino della piccola di appena 18 mesi.

Durante il corso del programma “Mattino Cinque”, sono emersi dettagli su quello che i medici hanno trovato all’interno dello stomaco della bimba: frammenti di cuscino e gommapiuma del materassino. Probabilmente la piccola avrebbe provato a nutrirsi di quello che trovava nella sua culletta. “Non c’è certezza, prima di lanciarci in considerazioni dobbiamo fissare l’evento morte per capire bene se Diana ha ingoiato parti del materassino e del cuscino in preda alla fame, perché potrebbe essere anche morta di soffocamento”, ha dichiarato nel programma l’avvocato della donna.

“Chiederemo anche l’analisi del pannolino e approfondimenti attraverso l’incidente probatorio”, ha concluso.