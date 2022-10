0 Facebook Tifosi olandesi aggrediti in trattoria a Napoli, lo sfogo di Maria Mazza: “C’erano bambini, sfasciato mezzo locale” News 14 Ottobre 2022 09:22 Di redazione 2'

Duro sfogo di Maria Mazza dopo gli episodi di violenza verificatisi alla vigilia della partita Napoli-Ajax. Tra le diverse aggressioni di cui sono stati vittima i supporters olandesi, c’è anche l’assalto in una nota trattoria di via Medina dove gli aggressori hanno praticamente messo a ferro e fuoco il locale.

Lo sfogo di Maria Mazza

Il ristorante è di proprietà del compagno di Maria Mazza, l’imprenditore Amedeo Quagliata. Così Maria Mazza, indignata da quanto accaduto, ha condiviso l’immagine dell’esterno del locale rivolgendosi duramente a quei tifosi napoletani che hanno messe in piedi l’attacco: “Mi rivolgo a quei trogloditi dei tifosi napoletani che ieri hanno aggredito i tifosi della squadra avversaria nel ristorante di Amedeo Quagliata sfasciando tutto e recando danni a persone ed oggetti : SIETE DELLE MER*E. Da una tifosa napoletana”.

In un’intervista al Corriere del Mezzogiorno ha spiegato di aver saputo soltanto dopo che il locale era quello del suo compagno, spiegano che anche lui sarebbe potuto finire in ospedale: “Sarebbe potuto finire anche lui in ospedale, come una coppia di olandesi picchiati. Amedeo è biondo con gli occhi chiari, l’hanno scambiato per uno di loro. Quello che è accaduto in pieno centro per una partita di calcio è agghiacciante (…). Amedeo me l’ha tenuto nascosto quando è tornato”. La Mazza ha poi raccontato cosa è accaduto, spiegando che gli aggressori erano all’incirca una ventina: “Gli hanno sfasciato mezzo locale, almeno le strutture esterne senza curarsi che c’erano famiglie con bambini. Gli stessi olandesi presi di mira erano delle coppie non certo hooligans. Hanno lanciato fumogeni all’interno e poi hanno iniziato a picchiare”.

Il post di Maria Mazza