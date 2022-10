0 Facebook Napoli, è caccia ai tifosi olandesi: due aggressioni nella notte, feriti quattro supporters dell’Ajax Cronaca 12 Ottobre 2022 10:49 Di redazione 1'

Sale il bilancio delle aggressione avvenute a Napoli nei confronti dei tifosi olandesi. Sono quattro i supporters dell’Ajax che sono stati aggrediti nella notte in due episodi distinti. Per tre di loro sono state necessarie le cure in ospedale.

Aggressioni a Napoli contro tifosi Ajax

Il primo episodio è avvenuto in largo Banchi Nuovi, nel centro storico di Napoli, dove due tifosi sono stati aggrediti presumibilmente da supporters napoletani e uno di loro ha riportato una ferita alla testa. Medicato all’ospedale Vecchio Pellegrini, è stato giudicato guaribile in 15 giorni.

Il secondo episodio, invece, è avvenuto in via Medina, nei pressi di una trattoria. Due tifosi olandesi sono rimasti feriti e sono stati medicati all’ospedale del Mare. Cresce la tensione in città per il match di Champions League che si disputerà questa sera allo stadio Diego Armando Maradona. in questo caso gli aggrediti sono due tifosi olandesi, che hanno dovuto fare ricorso alle cure all’Ospedale del Mare.