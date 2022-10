0 Facebook Litiga con la madre e l’ammazza di botte, poi la telefonata: “Venite, ho ucciso mamma” Cronaca 14 Ottobre 2022 09:38 Di redazione 1'

Uccide la madre nel sonno e poi chiama i carabinieri per confessare. E’ accaduto a Calbenzano, comune di Subbian, in provincia di Arezzo, intorno alla mezzanotte di giovedì. L’uomo di 48 anni, che pare avesse problemi di tossicodipendenza, viveva con la madre di 85 anni, Assunta Andreini, in una villetta che si trova a Calbenzano nord.

Uccide la madre e chiama i carabinieri, l’omicidio a Calbenzano

L’omicidio sarebbe avvenuto intorno alla mezzanotte al culmine di una violenta lite. “Venite ho ammazzato mia madre“, queste le parole che il 48enne avrebbe detto chiamando i carabinieri. L’uomo e’ stato prima portato in ospedale e poi in caserma.

Secondo quanto riportato dai media locali, l’uomo oltre a problemi di tossicodipendenza soffrirebbe di disturbi psichici. L’ipotesi e’ che il 48enne abbia prima cercato di soffocare la madre e successivamente l’abbia uccisa di botte. Le indagini sono ancora in corso, gli investigatori dovranno ricostruire quanto accaduto.