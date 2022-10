0 Facebook Vergogna in chiesa, anziana derubata mentre si fa la Comunione: “Telecamere anche in un luogo sacro” Cronaca 14 Ottobre 2022 08:58 Di redazione 2'

Il crimine non si ferma nemmeno in chiesa. Un’anziana signora è stata derubata proprio nel luogo dove credeva di essere al sicuro. L’episodio è avvenuto a Torre Annunziata, nella basilica della Madonna della Neve.

Donna derubata in chiesa a Torre Annunziata

La vittima, una donna di 85 anni, era andata in chiesa e proprio al momento della Comunione è stata derubata. La notizia è stata riportata da Il Giornale, la vittima si era recata all’altare per il momento dell’eucarestia, lasciando la borsa sulla banca. Mai avrebbe immaginato che qualcuno potesse portargliela via in un momento di preghiera. E invece quando è tornata al suo posto, ha fatto la terribile scoperta: la sua borsa non c’era più.

Subito ha lanciato l’allarme, ma nonostante le ricerche siano partite celermente, del ladro non c’era più traccia. All’interno della borsa c’erano soldi e documenti, ma il dispiacere della donna è più per quanto accaduto che per il furto in se. La figlia ha denunciato l’episodio sui social: “Ci vogliono le telecamere anche in chiesa altre signore avevano visto che la ladra se ne andava velocemente ma non hanno fatto caso alla borsa che aveva preso. Si è scatenato un putiferio ma a nulla è servito. Scrivo per dirle se mai leggerà di vergognarsi. Nella borsa c’erano documenti, soldi e altre cose. La denuncia è stata fatta anche se non serve a nulla”.