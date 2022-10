0 Facebook Peppe Iodice ‘chiama’ Kvaratskhelia, l’esilarante conversazione: “Mi sembravi il ragazzo delle analisi” Spettacolo 13 Ottobre 2022 16:41 Di redazione 1'

Sta facendo il giro del web la ‘conversazione a telefono‘ tra il comico Peppe Iodice e il calciatore del Napoli Khvicha Kvaratskhelia dopo la fantastica prestazione del georgiano contro l’Ajax.

Peppe Iodice ha pubblicato un divertente video mentre s’immortala in una fantasiosa chiamata con l’autentica rivelazione del Napoli Khvicha Kvaratskhelia subito dopo la splendida vittoria degli azzurri contro l’Ajax in Champions League: “Tu dove eri finora? Come è possibile che nessuno ti conosceva?” chiede il comico napoletano.

“All’inizio pensavo fossi il ragazzo che sta sullo studio delle analisi. Stai incantando tutti, vediamo di vederci, tu sei della Georgia, io sono di San Giorgio, incontriamoci“.

IL VIDEO SUI SOCIAL