Francesco Merola pazzo di gioia per il Napoli, il messaggio a De Laurentiis: la reazione del patron Cronaca 13 Ottobre 2022

Francesco Merola, noto cantautore napoletano, pazzo di gioia per il Napoli. Sono virali le immagini in cui viene mostrato l’artista partenopeo esultare per gli azzurri durante la bellissima vittoria in Champions League contro l’Ajax.

Francesco Merola pazzo di gioia per il Napoli: il video fa il giro del web

Sta facendo il giro del web il video che mostra Francesco Merola – figlio dell’indimenticabile Mario – esultare allo stadio Maradona per il Napoli. L’artista poi si rivolge anche al presidente azzurro Aurelio De Laurentiis dicendogli: “Presidente, siamo forti“.

La reazione di De Laurentiis

Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis, seduto a pochi metri da Francesco Merola, ha reagito agli elogi ricevuti lasciandosi scappare un bel sorriso.

IL VIDEO SUI SOCIAL