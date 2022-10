0 Facebook ‘A Figlia d’o Marenaro compie gli anni: foto e video del party esclusivo di donna Assunta Napoli Città 13 Ottobre 2022 15:56 Di redazione 1'

Festa di compleanno per Assunta Pacifico, a “‘A Figlia d”o Marenaro” ha spento le candeline con un party esclusivo. Per l’occasione il ristorante di via Foria è rimasto chiuso al pubblico per cena, ha aperto solo a pranzo.

Compleanno figlia d’o Marenaro

Diverse immagini e video del party meraviglioso della “‘A Figlia d”o Marenaro” sono finite sui social e diventate virali infatti sono stati tanti i commenti positivi per donna Assunta. In molti le hanno augurato buon compleanno facendo tanti complimenti a lei e alla sua famiglia.

Dopo il matrimonio del figlio a Ischia, un’altra grandissima festa è stata organizzata dalla famiglia Pacifico. Grandissimo ospite d’onore, che si è esibito anche durante il party, è il cantante neomelodico Gianluca Capozzi. Al termine dell’esibizione ha espresso anche i più sinceri auguri a donna Assunta