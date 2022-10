0 Facebook Parla l’investigatore di Ilary Blasi: “Mi ha chiesto la prova del tradimento. Cosa ho dovuto fare per scoprirlo” Spettacolo 13 Ottobre 2022 15:02 Di redazione 2'

Parla per la prima volta l’investigatore privato di Ilary Blasi, contattato dalla conduttrice per avere la prova del tradimento, o dei tradimenti del marito. Il 14 ottobre ci sarà la prima udienza in tribunale perché non si è giunti a una consensuale quindi i due dovranno ancora stabilire i termini della separazione.

Nel frattempo l’ex marito della showgirl si è fatto vedere sia in pubblico che sui social in compagnia della nuova fiamma: Noemi Bocchi. I due hanno festeggiato insieme il compleanno, con tanto di figli dell’ex attaccante della Roma, e passano tantissimo tempo insieme. Pare anche che Totti abbia preso in affitto un mega appartamento a pochi passi dalla casa della Bocchi nella zona Roma Nord.

Parla l’investigatore di Ilary Blasi

Intervistato al settimanale Nuovo, l’investigatore privato assoldato dalla Blasi ha confessato: “Nel caso di Ilary sono stati spesi 75mila euro – ha spiegato Denti – Un costo giustificato dal tipo di strumentazione sofisticata utilizzata: Gps, camere a infrarossi, auto e moto civetta, droni e soprattutto ore e ore di lavoro”. “Sul cellulare della moglie lui ha visto un messaggio che diceva: “Sono arrivato, ti aspetto in albergo”. Ebbene, quel messaggio era mio, relativo al nostro incontro in cui Ilary mi ha ingaggiato”. Poi il pensiero su Noemi: “E’ uguale a Ilary, la ama ancora”.