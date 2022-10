0 Facebook Belen Rodriguez studia con Santiago, la tenera immagine di madre e figlio Spettacolo 13 Ottobre 2022 15:13 Di redazione 2'

Belen Rodriguez trascorre molto tempo con i suoi figli, la show girl argentina ha sempre detto di non volere tate e di avvalersi solo dell’aiuto della famiglia, una scelta che è sempre stata molto apprezzata dal pubblico femminile. Sui social condivide spesso momenti vissuti con Santiago e Luna Marì e con il primo figlio, già da tempo, ha iniziato a lanciare i primi messaggi promozionali.

Belen studia con Santiago

E’ il caso di un video in cui si riprende mentre studia con Santiago al computer. Un’immagine molto tenera in cui madre e figlio seguono le video-lezioni di una scuola online di ripetizioni. Al filmato la show girl ha aggiunto il commento: “Mamme e papà, aiutare i nostri figli e’ ora semplice grazie a GoStudent, la scuola di ripetizioni numero 1 al mondo!

Io e Santi non ne facciamo più a meno! “.

Tanti i commenti al video di Belen Rodriguez, c’è chi ha detto di conoscere la scuola, chi si è complimentato per la bellezza del bambino e chi invece ha detto di non credere che il figlio si serva dell’aiuto di un tutor.

Il video di Belen Rodriguez che studia con Santiago