Noemi Bocchi è dovuta comparire in Tribunale a Roma come parte offesa di un processo. L’attuale compagna di Francesco Totti ha partecipato a un procedimento civile nei confronti del suo ex marito Mario Caucci per una vicenda che risale a qualche anno fa.

Noemi Bocchi parla all’esterno del tribunale

Proprio mentre si parla di un possibile matrimonio tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, il settimanale Chi li ha paparazzati a cena al ristorante mentre lei alla mano porta un prezioso anello, lei ha dovuto comparire come testimone in tribunale. All’esterno del palazzo di giustizia è stata letteralmente assalita dai paparazzi, che la nuova lady Totti ha liquidato con un “non tormentatemi”.

Poche parole che dimostrano l’insofferenza nei confronti dei paparazzi che da quando è stata resa nota la sua relazione con Francesco Totti probabilmente non la lasciano in pace. Da qui la richiesta spassionata all’esterno del tribunale. Da quando la soap-opera tra Totti e Ilary è balzata agli onori della cronaca rosa, la Bocchi ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione e rimanere in disparte. Anche se adesso lei e l’ex capitano della Roma non si nascondono più, come dimostra una storia su Instagram pubblicata da Totti che li riprende assieme mentre si divertono in discoteca.