0 Facebook Napoli-Ajax: accoltellato tifoso dopo una lite tra ultras, al centro di Napoli lo scontro Calcio Napoli 11 Ottobre 2022 22:28 Di Fabiana Coppola 1'

Grave episodio in piazza Bellini, il giorno prima dell’attesissimo match di Champions League Napoli-Ajax. Un tifoso molto giovane della squadra olandese è stato accoltellato da alcune persone, probabilmente in seguito a uno scontro con ultras della squadra azzurra.

La rissa sarebbe dunque nata per motivi calcistici e ad avere la peggio è stato proprio il tifoso della squadra avversaria. Il ragazzo, un ventunenne olandese, è giunto in Italia per la partita di domani allo stadio Maradona. Dopo un diverbio quest’ultimo è stato accoltellatelo con un’arma da punta e taglio.

L’olandese è stato ferito alla gamba destra e condotto presso l’ospedale Vecchio Pellegrini dove gli hanno riscontrato ferite giudicate guaribili in 15-20 giorni. Sull’episodio indaga la Digos della polizia.